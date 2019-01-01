Как продвигается реконструкция знаменитого "Олимпийского"

Реконструкция знаменитого Олимпийского стадиона выполнена больше чем наполовину. Только спортивным его уже не назовёшь - после открытия он объединит все сферы городской жизни. Причём, перейти от беговой дорожки к концертному залу можно будет, не покидая здания.

На Олимпийском проспекте идут строительные работы олимпийского масштаба. Знаменитый стадион за долгие годы службы обветшал и перестал соответствовать современным нормам безопасности. Реконструкция спорткомплекса, которая началась еще в 2019 году, в скором времени подойдет к концу.

"Когда речь идет о самом большом объекте в стране, то понятно, что строительство идет здесь сложное. Здесь очень много сложных элементов металла и конструкций. Основная часть всего самого такого сложного уже смонтирована", - пояснила Галина Гордюшина, директор по проектированию.

Согласно проекту, обновленный "Олимпийский", общая площадь которого свыше 850 тыс. кв. метров, теперь будет включать четыре отдельных сооружения. Ожидается, что многофункциональный комплекс в год будет принимать порядка 62 млн посетителей и здесь же создадут свыше 8 тысяч рабочих мест.

"Помимо спортивной функции, которая будет преобладающей, в новом реконструируемом здании, в объекте появятся концертный зал, места для отдыха горожан, предприятия общественного питания", - рассказал Владислав Овчинский, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы.

Комплекс объединит все ключевые сферы городской жизни: спорт, здоровье, музыку, культуру и семейный досуг. Здесь появится аквапарк, панорамная беговая дорожка длиной 1 километр и мост с медиа-кровлей, образующие вместе символ бесконечности. Посетители смогут заниматься более чем 40 видами спорта. А архитектурная концепция направлена на то, чтобы сделать "Олимпийский" знаковой достопримечательностью города и новой точкой притяжения как жителей, так и гостей столицы.

Арену, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы объединят стилобатом и системой переходов, так что при желании посетители смогут, не выходя на улицу, перейти из здания в здание. Например, можно будет сразу прийти в концертный зал на высоте 41 метр.

Спортивный комплекс возводили к Олимпиаде-80. За годы существования он стал настоящей достопримечательностью столицы. После реконструкции "Олимпийский" станет одним из самых современных и технологичных многофункциональных комплексов не только в России, но и в Европе. Масштабный проект модернизации спортивной инфраструктуры планируют завершить в 2025 году.