Реставрационный центр им. Грабаря раскрывает свои тайны

Это арка - в закрытый и таинственный мир. Неудивительно, что через неё стремится пройти так много людей. В честь собственного 105-го дня рождения мастерская реставрации масляной живописи наконец-то раскрывает свои тайны и показывает, с чем приходится работать её сотрудникам. Хочется плакать при виде обожженных огнём и разрезанных клинками работ - у полотен, как и у людей, порой бывает сложная судьба. Тем ценнее результат работы реставраторов, которые каждый день спасают и максимально бережно восстанавливают шедевры.

"Самое главное, что методика, по которой были сделаны вещи 70 лет назад, она оправдала себя. Вещи все в хорошем состоянии, не требуют реставрации. И молодежь поддерживает нашу профессию", - отметила Надежда Вихрова, художник-реставратор высшей категории ВХНРЦ им. Грабаря.

Фальк, Тропинин, Айвазовский, Левицкий. На юбилейной выставке представлены работы гениальных авторов из 22 музеев. Но главное здесь - не имена. А безграничные возможности, которыми обладают художники-реставраторы в центре Грабаря. Они с удовольствием смотрят на результат своих трудов. Но тут же спешат на любимое - рабочее место.

Анастасия работает в центре уже 10 лет. Гордится тем, что к каждой картине здесь относятся трепетно. Назначают индивидуальное лечение - с применением самых современных технологий. И души.

"Мы даже немножко шутим о том, что каждая работа чуть-чуть на реставратора становится похожа", - говорит Анастасия.

Этот портрет собирателя русских древностей Павла Карабанова на своего реставратора - юного Дениса - совсем не похож. Работа кисти Сальваторе Тончи не просто обгорела. Была похожа на уголёк, потому что температура закипания краски зашкаливала. Картину готовили к списанию. Но Денис взялся за обожженный портрет, как за родной. Теперь спасает каждый пузырик, который можно разглядеть лишь благодаря оптике.

Редкой красоты портрет епископа Бересневича работы Горовица сильно пострадал от влаги. Дина Чаплыгина уже почти год трудится над ним - с утра до вечера. Хорошо, не снится ей по ночам.

Похоже, в этом и кроется секрет успеха одного из лучших в мире реставрационных центров. Когда картина маслом становится членом семьи. Доброй, сплоченной и очень талантливой.