Собянин: В 23 стационарах Москвы внедрен сервис "Цифровая реанимация"

Цифровизация инфраструктуры здравоохранения продолжается в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин. Так, в 23 стационарах Москвы используют сервис "Цифровая реанимация". Он обеспечивает автоматизацию ключевых процессов, связанных с лечебной деятельностью в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва входит в число мировых лидеров по развитию и применению цифровых технологий в повседневной жизни горожан. Сейчас в столице больше 90 цифровых проектов с применением искусственного интеллекта, в том числе в медицине.

Кроме того, на развитие здравоохранения из бюджета Москвы выделят свыше триллиона рублей. Более 140 миллиардов направят на модернизацию материально-технической базы медучреждений.

Подробности – на сайте mos.ru.