"План победы", представленный украинским лидером Владимиром Зеленским, не был принят с энтузиазмом на Западе и не приведет к изменению ситуации. Такое заявление сделал в пятницу, 18 октября, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Как пояснил польский политик, "большого энтузиазма ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная".

Косиняк-Камыш подчеркнул, что на Западе "существует огромная усталость от войны", поэтому никто не ждет, что план Зеленского сможет что-либо изменить, сообщает Reuters.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что позиция Германии по вопросам, которые затрагиваются в так называемом "плане победы" главы киевского режима Владимира Зеленского, осталась прежней. Германский политик подчеркнул, что в Берлине "на этот счет ничего не поменялось".

Американское издание The Washington Post писало, что нереалистичность "плана победы" главы киевского режима Владимира Зеленского признают как в Соединенных Штатах, так и в Европе — там неуклонно нарастает усталость от украинского конфликта.