Силуанов: Россия переросла стадию развивающейся экономики

Пришло время пересмотреть параметры отнесения экономик к категории развивающихся, поскольку Россия переросла эту стадию, хотя ее продолжают относить к указанной категории. Такое заявление сделал в пятницу, 18 октября, российский министр финансов Антон Силуанов.

Как подчеркнул глава Минфина, "вообще-то, Россия — это страна с уже сформировавшейся экономикой, доходами и, мне кажется, что вообще-то надо пересмотреть все эти развивающиеся, развитые".

Силуанов отметил, что Россия вошла в клуб стран с высоким уровнем доходов, и "это дорого стоит". Более того, "мы давно опережаем те страны, особенно постсоветского лагеря, которые считаются развитыми странами, исходя из тех цифр, которые мы видим", сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что темпы роста российской экономики превысили среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями. Наша страна занимает четвертое место в мире по объему ВВП, опередив в топ-5 Японию.

При этом в Кремле подчеркивали, что отсутствуют какие-либо риски расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов на военные и оборонные нужды.