Путин заявил об ускоренном переключении транспортных потоков России

Россия в ускоренном темпе переориентирует транспортные потоки на надежных партнеров за рубежом, заявил Владимир Путин. Российский президент выступил на Деловом форуме БРИКС.

В качестве примеров флагманских проектов глава государства назвал Северный морской путь и коридор Север - Юг. По словам Путина, эти артерии призваны обеспечить короткие, выгодные торговые пути. Они свяжут крупные промышленные, сельскохозяйственные и электроэнергетические узлы с потребительскими рынками.

Что касается Севморпути, то пополняется ледокольный флот, включая суда на атомной тяге. Модернизируется спутниковая группировка, строятся новые топливные терминалы. Путин отметил, что для обкатки маршрутов уже запущены каботажные рейсы, передает ТАСС.