Нарендра Моди приедет на саммит БРИКС в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправится в Россию для участия в саммите группы БРИКС, который пройдет в Казани. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказали в индийском Министерстве иностранных дел.

Ведомство подчеркнуло, что участие Моди в этом саммите "даст возможность оценить прогресс, достигнутый в рамках инициатив, выдвинутых БРИКС, а также наметить возможные сферы для будущего сотрудничества".

Ожидается, что индийский премьер проведет в Казани и ряд двусторонних встреч, сообщает "Интерфакс".

Ранее в китайском Министерстве иностранных дел подтвердили, что председатель КНР Си Цзиньпин отправится с визитом в Россию 22-24 октября для участия в саммите БРИКС. Политик принял приглашение президента России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что на приглашенных на саммит БРИКС в Казани будет оказываться давление со стороны недружественных стран, чтобы помешать развитию их отношений с Россией. Тем не менее, интерес к казанскому саммиту огромен.