Украинские власти действительно обсуждают с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. Об этом заявил в пятницу, 18 октября, глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

По словам политика, "иногда происходят обсуждения этого вопроса, поскольку партнеры Украины хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

Вместе с тем Умеров заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим в вопросе снижения возрастной планки мобилизации, сообщает РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский вновь пролонгировал военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине. Спикер МИД россии Мария Захарова, комментируя это событие, отметила, что украинский президент расплачивается жизнями своих граждан, спасая только себя.

При этом депутат от партии "Голос" Роман Лозинский заявил о необходимости вновь снизить мобилизационный возраст на Украине. Этот показатель уже снижали в апреле, теперь нижняя планка мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет вместо 27.