Путин осмотрел экспозицию по теме искусственного интеллекта

Доля стран БРИКС в мировом ВВП заметно превышает показатель "Большой семерки" и продолжает уверенно расти. Об этом сегодня заявил Владимир Путин в Москве.

После выступления на пленарной сессии Владимир Путин в Центре международной торговли ознакомился с экспозицией, посвященной сотрудничеству Российского фонда прямых инвестиций с партнерами из стран БРИКС.

В экспозиции представлены последние разработки в сфере искусственного интеллекта. Экскурсию главе государства провел гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.