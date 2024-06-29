ФСБ будет получать сведения о гражданах из ЗАГСов

ФСБ разработала проект для доступа к данным граждан из органов записи актов гражданского состояния (ЗАГСов).

Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных актов. Изменения планируется внести в закон "Об актах гражданского состояния".

Таким образом, работники спецслужбы получат доступ к сведениям о госрегистрации рождения, заключения и расторжения брака, смены имени или установления отцовства.

Ранее сотрудники ФСБ получили доступ к документам призываемых на военную службу.