Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Овны
На редкость удачный понедельник! У Овнов дела будут ладиться, причем не только потому, что вы молодцы, но и благодаря изрядной доле везения в этот день.
Тельцы
Отличный день для Тельцов, стремящихся к повышению доходов и карьерному росту. Внимательно слушайте рекомендации более опытных коллег или начальства.
Близнецы
Этот день принадлежит вам, Близнецы, так что не тратьте его на других! В вашем знаке соединились Луна и Юпитер, что дает вам преимущества в личных делах.
Раки
Раки захотят создать вокруг себя особую атмосферу: зажечь свечи, сделать какой-нибудь ритуал. Это хороший план, чтобы почувствовать себя увереннее.
Львы
Львы отлично проведут время с друзьями или единомышленниками и будут вдохновлены новыми идеями. Коллективная энергия вам сейчас очень полезна.
Девы
Дев ждет успех в рекламе самих себя и личных проектов. День отлично подходит для того, чтобы произвести впечатление крутого серьезного профессионала.
Весы
Сегодня обучение и поиск нужной информации для Весов будет легким. Вы движетесь в правильном направлении, если решили поучиться чему-то новому.
Скорпионы
Ваше финансовое положение улучшится: появится стабильный, хотя и небольшой доход. Дела, связанные с выплатами или пособиями, будут успешными.
Стрельцы
Вам захочется произвести впечатление на противоположный пол, поразить воображение. И это удастся, особенно если вы дадите волю своему чувству юмора.
Козероги
Приготовьтесь к увеличению объема работы или новой порции ответственности на работе. Это, конечно, хлопотно, но принесет вам доход и уважение коллег.
Водолеи
Водолеи из творческой среды, а также спортсмены, будут сегодня очень продуктивны. Ну а приложив смекалку и креатив, выиграют все представители знака.
Рыбы
Семейные новости порадуют Рыб. Звезды советуют сосредоточиться на атмосфере в доме, а не на материальных делах – сейчас важнее взаимоотношения.