Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Овны

На редкость удачный понедельник! У Овнов дела будут ладиться, причем не только потому, что вы молодцы, но и благодаря изрядной доле везения в этот день.

Тельцы

Отличный день для Тельцов, стремящихся к повышению доходов и карьерному росту. Внимательно слушайте рекомендации более опытных коллег или начальства.

Близнецы

Этот день принадлежит вам, Близнецы, так что не тратьте его на других! В вашем знаке соединились Луна и Юпитер, что дает вам преимущества в личных делах.

Раки

Раки захотят создать вокруг себя особую атмосферу: зажечь свечи, сделать какой-нибудь ритуал. Это хороший план, чтобы почувствовать себя увереннее.

Львы

Львы отлично проведут время с друзьями или единомышленниками и будут вдохновлены новыми идеями. Коллективная энергия вам сейчас очень полезна.

Девы

Дев ждет успех в рекламе самих себя и личных проектов. День отлично подходит для того, чтобы произвести впечатление крутого серьезного профессионала.

Весы

Сегодня обучение и поиск нужной информации для Весов будет легким. Вы движетесь в правильном направлении, если решили поучиться чему-то новому.

Скорпионы

Ваше финансовое положение улучшится: появится стабильный, хотя и небольшой доход. Дела, связанные с выплатами или пособиями, будут успешными.

Стрельцы

Вам захочется произвести впечатление на противоположный пол, поразить воображение. И это удастся, особенно если вы дадите волю своему чувству юмора.

Козероги

Приготовьтесь к увеличению объема работы или новой порции ответственности на работе. Это, конечно, хлопотно, но принесет вам доход и уважение коллег.

Водолеи

Водолеи из творческой среды, а также спортсмены, будут сегодня очень продуктивны. Ну а приложив смекалку и креатив, выиграют все представители знака.

Рыбы

Семейные новости порадуют Рыб. Звезды советуют сосредоточиться на атмосфере в доме, а не на материальных делах – сейчас важнее взаимоотношения.