Боевики ВСУ признались в страхе перед российскими авиабомбами

Российские планирующие бомбы наводят ужас на солдат ВСУ. Если такая бомба упадет рядом – прощай, твоя душа отправится к Богу, заявил изданию The Wall Street Journal капитан ВСУ Ростислав Касяненко.

Капитан рассказал журналистам о ситуации в районе Часов Яра. По его словам, украинские солдаты особенно боятся российских планирующих авиабомб, оснащенных крыльями и системами спутниковой навигации. Они могут быть запущены с большого расстояния.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия выпускает около 100 таких бомб в день. ВС России продолжает продвижение в этом районе. Под контроль армии России практически перешел населенный пункт Калиновка.