Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили две украинские управляемые ракеты "Нептун".

Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные бомбы "Hammer", 29 реактивных снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 374 беспилотников, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В период с 12 по 18 октября российская армия нанесла 36 групповых ударов по энергетическим и военным объектам Украины.

Потери ВСУ за неделю на разных направлениях составили до 15 495 военных. В плен сдались 48 человек.