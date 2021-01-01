Североатлантический альянс продолжит укрепление своего присутствия на восточном фланге у границ с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 18 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам политика, военно-политический блок на восточном направлении нарастит системы противовоздушной обороны и артиллерию, а также дислоцирует истребители пятого поколения, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что в НАТО обманули Москву, пообещав не расширяться на восток, однако вплотную придвинув свою "военную машину" к рубежам России. Это стало одной из причин специальной военной операции на Украине.

Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина осенью 2021 года пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, а значит, у России "нет причин вторгаться на Украину".