Союз птицеводов рассказал, что будет с ценами на яйца в России

Ситуация с ценами на яйца в России в настоящее время стабильная. Такое заявление сделал в пятницу, 18 октября, генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Эксперт напомнил в комментарии ТАСС, что стоимость на продукцию птицеводческих хозяйств зависит от сезонных факторов, поэтому осенью традиционно отмечается подорожание таких товаров, включая яйца.

При этом Лахтюхов заверил, что "предприятия прилагают все усилия, направленные на обеспечение населения качественной и безопасной продукцией и минимизацию влияния удорожания производственных процессов на цены".

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) отмечала, что за 2023 года куриные пищевые яйца подорожали в России более чем в 1,6 раза. Антимонопольщики рассказали, что сбить цены помогла практика заключения соглашений с производителями и продавцами.

Не остался в стороне президент России Владимир Путин. На саммите ЕАЭС он попросил у белорусского коллеги Александра Лукашенко поставить в страну партию куриных яиц, призвав его не жадничать.