В Москве открылась выставка византийских монет

"Византийская симфония". В Москве открылась выставка, которая объединила сокровища земные и небесные.

Впервые за полвека на одной площадке представлены византийские монеты из государственных и частных собраний. Одна сторона отводилась светским образам, а вот другая - религиозным, словно подчёркивая гармонию или симфонию этих двух сфер. Каждая деталь несла свой смысл.

"На этой выставке рассказывается о всех возможных иконографических типах, о всех возможных изображениях, которые можно встретить на византийских монетах. Здесь вы можете увидеть полную портретную галерею византийских императоров, то есть буквально нигде и никогда они не собрались в таком количестве все вместе", - рассказал Богдан Берковский, старший эксперт Международного нумизматического клуба.