ВС России за сутки отразили две контратаки в Курской области. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, потери украинских войск за сутки составили 505 человек. Российские войска уничтожили два танка, бронетранспортер и две боевые машины пехоты. Также поражено семь орудий, в том числе гаубица М198 производства США.

Удары по районам сосредоточения и резервам ВСУ в Сумской области нанесла оперативно-тактическая авиация и ракетные войска. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24367 военнослужащих.