Шольц предрек катастрофу в случае вовлечения НАТО в конфликт на Украине

Вовлечение НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе.

Подобное развитие событий необходимо предотвратить, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Берлине.

От подчеркнул, что важно продолжать поддерживать Украину, но быть предельно внимательным и не допустить того, чтобы альянс стал частью конфликта.

"Мы прекрасно осознаем эту ответственность, и никто не может с нас ее снять", - констатировал Шольц (цитата по ТАСС).

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс продолжит укреплять свое присутствие на восточном фланге у границ с Россией.