Молдаван призвали голосовать за кого угодно, кроме Санду

Граждан Молдавии призвали обязательно прийти на выборы президента. Как заявил бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, надо проголосовать за любого кандидата, кроме занимающей сейчас президентский пост Майи Санду.

Ранее стало известно, что социалисты решили отказаться от партийных амбиций. Избирателям предлагалось поддержать альтернативного кандидата, не имеющего отношения ни к одной из политических сил. Подчеркивается, что социалисты осознали опасность, которую несет для страны очередной президентский срок Майи Санду.

Партия социалистов выступала с инициативой выдвижения в качестве единого кандидата от оппозиции бывшего генпрокурора Александра Стояногло. Поскольку переговоры по этому вопросу затянулись, в итоге ЦИК официально зарегистрировал его кандидатом в президенты, передает РИА Новости.