Глава ФНС предложил способ решить проблему кадров

Государственный сектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается дефицит рабочей силы. Такое мнение высказал в пятницу, 18 октября, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Как отметил глава ФНС, о нехватке людей на рынке труда хорошо известно, при этом "у нас в госсекторе работает много народу".

Егоров счел, что решить проблему дефицита кадров можно за счет высвобождения сотрудников в связи с использованием новых технологий, в частности, искусственного интеллекта, сообщает РБК.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо устранить разрыв в зарплатах между регионами. Квалифицированные кадры, уверен президент, будут работать только там, где их труд достойно оплачивается без задержек и в полном объеме.

Между тем опрос исследовательского центра портала SuperJob показал, что каждый второй российский работодатель с ностальгией начал вспоминать советский опыт распределения выпускников вузов и не прочь к нему вернуться.