Прилучного заставили вернуть сына Муцениеце

Павел Прилучный подал иск в суд, чтобы определить место жительства детей: сына Тимофея и дочки Мии после того, как бывшая жена Агата Муцениеце смогла отсудить у него повышенные алименты на наследников. Сегодня, 18 октября, Головинский суд вынес решение в пользу актрисы. Об этом рассказала Агата Муцениеце на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Для начала она призналась, что не сразу смогла записать видео для всех неравнодушных, потому что плакала от счастья. Суд постановил, что сын Тимофей должен жить с матерью. Муцениеце не преминула пнуть Прилучного и его супругу Зепюр Брутян, которые регулярно выкладывали в Сети идиллические фотографии и видео.

"Вся эта подающаяся под соусом меда и варенья история, на самом деле, очень нечестная. Все все видят", - высказалась Агата.

Она призналась, что несколько раз ей хотелось сдаться, но неоценимую поддержку оказал артистке ее адвокат.

Впрочем, радоваться Муцениеце недолго - суд продолжается. Дело приостановили на время проведения следственной экспертизы.