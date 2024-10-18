В ХАМАС подтвердили гибель Яхьи Синвара

Палестинская группировка ХАМАС официально признала гибель своего лидера Яхьи Синвара.

Об этом объявил один из членов политбюро группировки Халиль аль-Хайя в ходе телеобращения.

"Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что отследить лидера ХАМАС Израилю помогла американская разведка. В Москве выразили обеспокоенность возможными последствиями убийства Синвара для Ближнего Востока.

Израильские военные объявили об убийстве лидера ХАМАС Яхьи Синвара накануне. Главу политбюро ХАМАС ликвидировали выстрелом снаряда в ходе боя.

Предыдущий лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране в августе 2024 года.