Украинское командование направляло военных на переподготовку в Польшу перед тем, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказал взятый в плен боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов.

Как отметил украинский военный, его самого отправили на учебу в Польшу примерно на месяц, как и еще троих бойцов из его батальона. Озимов проходил подготовку как сапер, а затем его перевели в 49-ю бригаду А2738 и отправили в Сумскую область.

При этом офицеры до последнего скрывали от рядовых, что им предстоит вторгаться на территорию России, "мы 4 сентября только узнали, что пойдем на Россию", цитирует Озимова РИА Новости.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о том, является ли операция ВСУ в Курской области успехом или провалом. Политик заверил, что "не озабочен историческими успехами".

При этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко признал, что Украине необходимо переоценить ситуацию на фронте с учетом прежних ошибок, поскольку в стране нереалистично оценивали свои возможности.