Зеленский перечислил сценарии для Украины после выборов в США

Ситуация на Украине после выборов президента США может развиваться по одному из трех сценариев. Такое мнение высказал в пятницу, 18 октября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Политик признал, что ему неизвестно, "что нам предложат после выборов" в Соединенных Штатах, однако "мы видим три варианта развития". Первый из них предусматривает дальнейшую поддержку Украины союзниками "с опасением некоторых рисков".

Каковы два других сценария, Зеленский не рассказал. Он лишь заявил, что все зависит от исхода выборов и того, кто станет президентом США, сообщает РИА Новости.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заверил, что "план победы" не предусматривает возвращения Украиной потерянных территорий военным путем — это лишь план "принуждения России".

Между тем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что большого энтузиазма вокруг "плана победы" Зеленского ни на заседании Совета ЕС, ни в штаб-квартире НАТО нет, поскольку ситуация на фронте очень сложная, а также "существует огромная усталость от войны".