Минобороны показало кадры бегства боевиков ВСУ из Курской области

Кадры бегства боевиков ВСУ в сторону украинской границы из Курской области опубликовало Минобороны России. Видео было снято с беспилотников.

Действие происходило в районе населенного пункта Любимовка Курской области. В комментарии военного ведомства отмечается, что украинские военные осознали угрозу окружения военнослужащими группировки войск "Север" и бежали к границе с Украиной.

На кадрах видно, как группы украинских военных, бросив свои позиции, бегут по полю и вдоль посадок. Зафиксировано поражение убегающих боевиков сбросами боеприпасов с FPV-дронов.