Звезда шоу "Холостяк" Вероника Мурашкина умерла, не дождавшись трансплантации

Вероника Мурашкина принимала участие в шоу "Холостяк" с Ильей Глинниковым. И она ни словом не обмолвилась о том, что у нее серьезные проблемы с легкими. Болезнь стала прогрессировать четыре года назад, когда Веронику сбила машина. Девушка серьезно пострадала, однако она прошла реабилитацию, сделала татуировку на ноге, чтобы скрыть страшные шрамы.

В последнее время состояние девушки ухудшилось, однако она стойко переносила невзгоды. Вероника зарабатывала на лекарства плетением изделий из бисера (после аварии девушка практически перестала выходить из дома). Но когда ей стало совсем плохо, то попала в больницу.

"Ей было тяжело дышать под самый конец. Вероника делала пару шагов, задыхалась и сразу садилась. Она дышала кислородом через трубку. После того, как случился последний приступ из-за проблем с легкими, она попала в Склиф", - рассказал друг Вероники Валерий Voice.

Ситуация была настолько серьезной, что Мурашкиной требовалась трансплантация, она стояла на очереди, но не дождалась.

Друг Мурашкиной убежден, что огласка могла бы спасти ей жизнь, ведь на проведение трансплантации легкого за границей требовалась крупная сумма, которую могли бы помочь собрать многочисленные поклонники. Однако ни Вероника, ни ее мать не хотели обнародовать информацию о серьезном недуге. Болезнь Мурашкина держала в тайне ото всех.

Сам Валерий узнал о смерти Вероники от ее возлюбленного, который был рядом с девушкой до самой ее смерти.