Брошенную в аэропорту Антальи девочку отправили на лечение

Новорожденной девочке, которую россиянка родила в туалете аэропорта Антальи, потребовалось небольшое лечение.

Об этом RT рассказали в генконсульстве России в Анталье. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Ранее малышке выдали российское свидетельство о рождении. Сейчас власти решают, где и с кем она будет жить.

В настоящий момент приход Русской православной церкви (РПЦ) в Анталье и неравнодушные местные жители обеспечивают девочку всем необходимым – от пеленок до подгузников.

"Поступают и обращения неравнодушных россиян, предлагающих свою помощь, которые также выражают желание выступить опекунами или попечителями ребенка", - рассказали дипломаты.

Мать девочки Екатерина Бурнашкина и ее бабушка Елена арестованы. Их задержали в аэропорту Антальи при прохождении паспортного контроля буквально через несколько минут после экстремальных родов – Екатерина родила в кабинке туалета. Новорожденную девочку обнаружила уборщица аэропорта и передала медикам.

После осмотра медиками, девушку направили на допрос. Она сообщила, что якобы не знала о своей беременности. Ее мать утверждает, что дочка "всегда пышной", поэтому не заметила ее округлившегося живота.

Молодой человек Екатерины заявил ИА Регнум, что не знал о беременности девушки и не подозревает, от кого младенец. Тем не менее, он не собирается с ней расставаться и надеется на смягчение наказания.

Подруги Екатерины рассказали RT, что девушка была у гинеколога четыре месяца назад и тогда ей поставили диагноз "кандидоз". Тошноту она списывала на недоедание на фоне диеты, а округлившийся живот – проблемами с ЖКТ.