Президент Украины Владимир Зеленский готов продать страну. Об этом свидетельствуют утечки содержания секретных пунктов представленного им "плана победы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Зеленский в этих пунктах завуалированно сказал про некую экономическую сторону вопроса. При этом, если верить утечкам, секретное приложение к этой части так называемого "плана победы" заключается в следующем: он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление и в собственность своим западным хозяевам.

По словам Лаврова, в "план победы" украинского лидера заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Фактически, Зеленский готов продать страну, передает РИА Новости.