Лавров уличил Зеленского в намерении продать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский готов продать страну. Об этом свидетельствуют утечки содержания секретных пунктов представленного им "плана победы", заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил, что Зеленский в этих пунктах завуалированно сказал про некую экономическую сторону вопроса. При этом, если верить утечкам, секретное приложение к этой части так называемого "плана победы" заключается в следующем: он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление и в собственность своим западным хозяевам.

По словам Лаврова, в "план победы" украинского лидера заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.  Фактически, Зеленский готов продать страну, передает РИА Новости.