Алсу вывела в свет сына, которого прятала годами

16 и 17 октября Алсу дала сольные концерты в Доме музыки. Ее пришли поддержать родители, восьмилетний сын Рафаэль, близкие, друзья. Кроме того, спеть с артисткой вышли на сцену Лев Лещенко, Александр Панайотов и Эмин Агаларов.

"Вы приходите на мои концерты и это действительно дает мне силы, помогает ранам зажить намного быстрее. Я чувствую вашу любовь, поддержку, энергию. Для каждого артиста это важно. Тем более после 25 лет на сцене. Это бесценно", - обратилась к зрителям артистка.

Также она призналась со сцены сыну, что поет сегодня для него, отмечает Starhit. Интересно, что это первый выход в свет маленького Рафаэля. До этого Алсу тщательно прятала ребенка, даже лицо его старалась не показывать ни на фотографиях ни на видео в Сети.

Напомним, что несколько недель назад певица оформила развод с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сейчас полным ходом идет раздел совместно нажитого имущества.