Путин: Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было

Владимир Путин согласился со словами президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что одной из ключевых задач для руководителей всех стран БРИКС является развитие деловой активности и поддержка бизнеса.

"Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов", - заявил Путин.

Также российский президент выразил надежду на обеспечение позитивного движения вперед и безопасность. Кроме того, Владимир Путин поблагодарил всех участников форума, зарубежных лидеров, в том числе и тех, кто выступил, передает ТАСС. А еще президент сообщил о скором приезде в Москву своего коллеги из ОАЭ.

"Я буду иметь удовольствие и честь принимать его", - отметил российский лидер.

В ходе встречи Путин сообщил, что 30 стран сейчас хотят присоединиться или в той или иной степени сотрудничать с БРИКС. Также он указал на примету нынешнего времени - формирование новых центров развития в мире. По его мнению, Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста.