Путин отметил уникальные доверительные отношения между Россией и Китаем

Владимир Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС заявил, что у России и Китая сложились уникальные доверительные отношения, объем торговли это подтверждает, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, взаимодействие двух стран является одним из ключевых факторов стабильности в мире.

Отношения России и Китая строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга, подчеркнул президент.

Он добавил, что США "лет на 15 опоздали" и не смогут остановить развитие Китая, как невозможно остановить восход Солнца.