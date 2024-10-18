Путин обвинил в украинском кризисе западные страны

Владимир Путин сегодня, 18 октября, проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. В ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что Россия не стремится перестроить мир, а возникновение новых центров силы является естественным процессом, на который наша страна должна соответствующим образом реагировать, передает ТАСС.

Также российский лидер высказал мнение, что изменения в мире начали происходить до украинского кризиса, причем, по его словам, случилось это еще десять лет назад.

"В 2014 году западные страны во главе с США поддержали госпереворот - с этого начался весь кризис... Изменения в мире начали происходить раньше и начали происходить в огромном, большом масштабе. Это и есть то, что мы называем созданием многополярного мира. А мы просто исходим из того, что это происходит и мы способствуем, причем стараемся способствовать таким образом, чтобы это не приводило к разрушению, а наоборот спокойно выстраивалось в новом нарастающем формате", - приводит слова президента РИА Новости.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что определять сроки завершения спецоперации контрпродуктивно. Москва при этом заинтересована в том, чтобы конфликт разрешился как можно быстрее.

По словам Путина, НАТО воюет с Россией, но руками украинских солдат, которых странам альянса не жалко, а Россия думает о своих военных.