Путин предостерег Киев от попыток создать ядерное оружие

Владимир Путин назвал провокацией рассуждения о возможном создании Украиной ядерного оружия, передает РБК.

По словам российского лидера, Москва не допустит "ни при каких обстоятельствах" появление такого оружия у Киева.

Любой шаг Украины в сторону разработки встретит соответствующую реакцию, подчеркнул президент.

Что касается спецоперации, Путин отметил, что Россия готова к продолжению вооруженной борьбы.

"Победа будет за нами", - добавил глава государства.

Он вместе с тем подчеркнул, что при обсуждении потенциального мира базой должен стать проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса.

Ранее немецкое издание Bild ранее сообщило со ссылкой на анонимного украинского чиновника, что Киев располагает ресурсами и знаниями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может сделать бомбу в течение нескольких недель.