Обнародован новый список иноагентов: туда попал проект Ateo

Реестр иностранных агентов пополнился новыми именами. Минюст России включило в перечень проект Ateo, в частности, телеграм-канал Ateo Breaking с более чем 540 тысячами подписчиков. Кроме того, в список попали А.А. Барановский, А.А. Волна, С.В. Илюхин, Д.И. Константинов, М.В. Матвейченков.

Все они отметились выступлениями против СВО и распространением недостоверной информации о российских властях и Вооруженных силах.

Ранее стало известно, что Министерство юстиции намеревается отменить все формально действующие правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года. В частности, речь идет о расчистке правового массива. При этом останутся в силе советские акты, принятые органами юстиции совместно с другими ведомствами, и акты, содержащие сведения для служебного пользования и составляющие государственную тайну.