Путин пообщался с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Главные тезисы

За столом с Владимиром Путиным - главы всего нескольких СМИ. Вот только их аудитория в сумме превышает три с половиной миллиарда человек. Это жители стран, которые сегодня становятся драйверами глобальной экономики. Совокупный ВВП государств-участниц БРИКС превышает 60 триллионов долларов. Но важны даже не деньги, а отношения: содружество изначально имело мирные цели.

Здесь и далее - заявления Владимира Путина.

БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было. Очень хорошо сказал премьер-министр Индии, по-моему, что БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто "не западное". Это очень важно, в этом есть очень большой смысл, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет. Это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей.

А еще в БРИКС нет ни "старших", ни "младших", добавил президент. Все строится на равноправии. Благодаря этой организации благосостояние почти половины населения планеты - столько человек живет в странах-участницах - постоянно улучшается. В содружестве уже 10 государств. Еще 30 проявляют к нему интерес. Возможно, со временем появится и единая валюта. Впрочем, пока об этом речи не идет, заявил Путин. Россия активно способствует развитию содружества, однако этим не стремится перестроить мир. Изменению миропорядка происходит естественным образом, а Москва готова сотрудничать с новыми "центрами силы".

Российский лидер на днях отправится на саммит БРИКС в Казань. Спросили его про то, поедет ли он на саммит "Большой двадцатки" в Бразилию.

Мы понимаем, "Двадцатка" - это хороший форум. Полезный, если его, конечно, не политизировать. Мы же понимаем, что происходит вокруг России. И я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума. Разговоры будут только об этом.

Журналист из Бразилии спросил о мнении Владимира Путина по поводу ордера на его арест, который некоторое время назад выписал Международный уголовный суд. Российский лидер напомнил, что не только Москва, но даже не все столицы западных стран эту организацию признают. Оформление нескольких документов легко сняло бы эту проблему, если бы была необходимость, добавил Путин. Впрочем, как показывает практика, иногда достаточно топнуть ногой, чтобы аннулировать решения МУС.

Мы знаем, что Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей Ближнего Востока, а потом на него из США цыкнули. И он заткнулся. И где это все? Поэтому уважение к такой организации, которая а) не носит универсального характера б) не является самостоятельной, оно, к сожалению, небольшое.

Прокомментировал глава государства и очередные угрозы Киева создать ядерное оружие. Подчеркнув, что любой шаг Украины в этом направлении будет встречать "соответствующую реакцию".

Это очередная провокация. Создать ядерное оружие в современном мире несложно. Я не знаю, способна ли сейчас делать это Украина, это не так просто для Украины сегодняшнего дня. Это опасная провокация. Безусловно, любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию. Это второе. И третье, самое главное, заключается в том, что политическое руководство сегодняшней Украины уже ранее говорило: Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах.

Говорить о конкретных сроках окончания СВО контрпродуктивно, заявил Путин, отвечая на вопрос, когда Россия рассчитывает достичь победы на Украине. Российские войска последовательно решают поставленные задачи.

Еще совсем недавно говорили, что современные способы вооружённой борьбы - это противоборство технологий. Сегодня я уже от участников боевых действий услышал, что современная война - это война математиков. Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. Совершенно ясно, что это делают военные специалисты стран НАТО. НАТО воюет с нами, но руками украинских солдат.

А вот мирные переговоры чем быстрее состоятся, тем было бы лучше, выразил надежду президент. Журналист из Саудовской Аравии спросил - согласилась бы Москва, если бы Эр-Рияд предложил свои услуги по организации "мирного саммита". Не столь важно место, сколько то, что там обсуждать, ответил Путин.

Мы в Турции, в Стамбуле долго вели переговоры, и, результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. Но если Украина поставила там свою подпись, значит, все устраивало. Во всяком случае - какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить в помойку. Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной.

Кроме того, напомнил Путин, Киев сам себе запретил участвовать в переговорах с Москвой. До того, как кричать на каждом углу о мирном саммите, было бы не плохо этот декрет отменить.

Я не понимаю про размен территорий, потому что те территории, за которые сражаются наши ребята на поле боя, это наши территории. Это Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Запорожская область и Херсонская. Второе: нам нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности.

И потому, добавил российский лидер, перемирие на время проблемы не решит.

Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого, прочного мира. Когда натовцам надоест с нами воевать - это вы у них спросите. Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами.