Налог на бездетность: воплотится ли скандальная инициатива в жизнь

Беззаботную жизнь холостяков или семейных пар, которые по разным причинам не спешат или же не могут завести детей, рискует омрачить новый налог – налог на бездетность. Пока это лишь частные инициативы отдельных экономистов и парламентариев.

По данным Росстата, на начало года в стране (без учета новых регионов) проживают 146 миллионов 204 тысячи человек. Численность населения падает – впереди демографическая яма. Нужны решительные, если не сказать драконовские меры, уверен глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Плодитесь и размножайтесь. Либо платите. Причем дорого.

"Налог на бездетность, безусловно, должен быть. И он должен быть большим. Проценты зависят от дохода. Абсолютные цифры с бездетной семьи - 30−40 тысяч рублей. То есть это деньги на содержание дополнительного ребенка в чужой семье. Во-вторых, я бы не стал выводить из-под налога медицинские случаи. Платить также должны семьи с одним ребенком, потому что нормальная семья - это двухдетная семья", - заявил он.

При средней зарплате в стране 85 тысяч рублей семья, состоящая из мужа и жены, уверен Зубец, может разделить налоговое бремя пополам. То есть по 20 тысяч с человека. Противников такого подхода авторитетный экономист назвал цитата "жмотами". Вопросы проблем репродуктивного здоровья тоже сразу отмел.

В комментариях к резонансному заявлению – портал в ад. И столько же шуток и мемов. Но это скорее нервное. Зубец жалуется на поступающие угрозы и травлю, но от своей идеи не отказывается. По его личному мнению, она экономически обоснована. К тому же имеется исторический опыт. Как раз на него ссылаются большинство инициаторов идеи.

"Раз такой опыт был, значит, конечно, он был положительный. Если его ввели в 41 году и он существовал все время СССР, то, значит, его оценивали люди, которые там жили, и политики, которые были в Советском Союзе, как положительный. Иначе бы они его отменили, например, после войны или когда-то еще. Конечно, он был положительный. Другое дело, еще раз говорю, на мой взгляд, должна быть большая окрашенность. Большее понимание, что дети это - общее будущее", - сказал Евгений Фёдоров, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Именно такой логикой руководствовался советский законодатель. Причем, в отличие от современных экономистов, аппетиты у него были куда скромнее. 6% от зарплаты государству отчисляли бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 и замужние женщины от 20 до 45, у которых не было детей. Налог не платили малоимущие, те, кто не мог продолжить род по медицинским показаниям, родители погибших на войне или пропавших без вести, герои Советского Союза и монахи. Основной целью сбора, подчеркивают эксперты, тогда было не пополнение бюджета, а стимулирование рождаемости. Правда, какую именно роль в этом сыграл налог - не берется сказать никто. Работали ведь по всем фронтам. В том числе на идеологическом.

Налог также в разное время вводила Италия. С 1946 по 1976 год ставку подоходного налога для одиноких бездетных поляков повышали до 20%. И это экономисты называют "косвенным" сбором. Такой в наши дни, например, существует во Франции. А бездетные участники национальной системы страхования Германии с 2005 года платят дополнительный взнос. И даже американские республиканцы отчасти разделяют такую логику. В частности, кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, как-то назвавший Камалу Харрис бездетной кошатницей. Между прочим, хрестоматийный образ американской мультипликации.

"Нам нужно поощрять то, что мы считаем хорошим, и наказывать то, что считаем плохим. Когда мы рассуждаем о налоговой политике, давайте поступать точно так же. Если вы зарабатываете 100 тысяч долларов в год и у вас трое детей, вы должны платить меньше налогов, чем те, у кого нет детей", - предлагал Вэнс.

Впрочем, успешные мужчины в элегантных дорогих костюмах, буквально фонтанирующие гениальными идеями, вопросом "А откуда эта самая бездетность берется" себя почему-то не утруждают. Телеканал Sky News, не стесняясь в формулировках, называет рождение ребенка в Великобритании "финансовым самоубийством". Похожая ситуация в локомотиве ЕС Германии, по экономике которой больно ударили санкции.

"Около 14,2 млн человек в Германии пострадали от бедности. Это на 100 тыс. больше, чем в предыдущем году и почти на 1 млн больше, чем в 2019-м, то есть до пандемии, энергетического кризиса и высокой инфляции. Бедность особенно затрагивает родителей-одиночек, многодетные семьи", - пишут немецкие СМИ.

Потому что основные расходы в таких семьях как раз приходятся на детей. Питание, одежда, цены на которую стремятся в космос, досуг. И независимо от страны – проблемы типичные. Например, в 2024-м для того, чтобы собрать одного ребенка в школу, по минимуму купив все необходимое, россиянам необходимо было потратить 28 тысяч рублей. Цена путевки в летний лагерь за год увеличилась на 25%. В то время как в Советском Союзе, к опыту которого так любят апеллировать современные законодатели, отправить ребенка на отдых могла себе позволить практически каждая семья.

"Например, за время правления Брежнева, 18 лет, было выдано бесплатно 160 миллионов бесплатных квартир. Введение налога на бездетность сегодня - это просто недопустимо", - заявил Алексей Журавлев, первый заместитель комитета Госдумы по обороне.

Тем более, что, согласно опросу, проведенному одним из популярных интернет-порталов, 87% респондентов выступают против введения налога на бездетность. И на Охотном ряду их слышат.

"Давайте мы с вами более ответственно будем подходить к озвучиванию своих идей и предложений. Не надо вносить в общество тревогу. К депутатам относятся очень серьезно. Считают, что раз депутат сказал, значит, Государственная дума будет рассматривать ту или другую идею и предложение. Думать надо головой, прежде чем какую-то идею озвучивать", - указал Вячеслав Володин, председатель Государственной думы.

Ведь меры действительно нужны, но не ограничительные или запретительные, а стимулирующие. Радость рождения ребенка не должны омрачать финансовые трудности.

"В системе налогообложения сегодня есть механизм, в котором происходит поддержка семей с детьми. И это, например, вычеты, бюджетные дотации, тот же материнский капитал, дотации, связанные с ипотекой, и другие. Целая программа есть поддержки семей. Надо просто эти инструменты развивать до соответствующего уровня. И в этом идея. До уровня, чтобы семья при рождении ребенка нисколько не теряла с точки зрения материального достатка. Родился ребенок - уровень государственной поддержки должен полностью компенсировать возросшие затраты на ребенка", - объяснил Евгений Федоров, член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Тех же многодетных, например, в России действительно становится больше – аж на 27%. На Ямале таких каждая третья семья. В столице 195 тысяч родителей воспитывают трех и более детей. Дружные, большие, а главное - счастливые семьи уж точно лучше возросших цифр в налоговых квитанциях помогут понять другим, насколько гордо звучат простые, понятные, но такие теплые слова "мама" и "папа".