Госдума рассмотрит запрет на выступление животных в цирках. За и против

Уход - как за голливудской дивой. Дрессировщик Инна Смолянец, потомственная цирковая артистка, работает с пони и приматами. К животным относится как к домашним питомцам. Вместе с мужем, дрессировщиком львов и тигров, они работают в Росгосцирке. Гастролируют по всей стране и уверены: именно животные - главные звезды любого шоу.

"Люди, когда приходят в кассу цирка, спрашивают - какие животные у вас есть?. Они не спрашивают - какие акробаты? Цирка без животных не будет", - отмечает Инна.

Законопроект о запрете на использование животных в цирках внесли на рассмотрение в Госдуму представители партии "Новые люди". Если его примут, то многие цирки и дельфинарии просто закроются. Не будет уголка Дурова и кошек Куклачева, дрессированных львов Запашных и шоу в "Москвариуме".

"Я думаю, что любой нормальный человек и дети, когда видят изнанку этого яркого шоу, которое проявляется в жестоком отношении к животным, выступают инициаторами этой меры. Недавно проводили исследования, и выяснилось, что более 42 процентов людей - за закрытие цирков на манеже", - заявил депутат Ярослав Самылин.

Выборка, правда, небольшая - 1600 человек. В опросе ВЦИОМ респондентов было столько же, а вот ответы прямо противоположные. Согласно исследованию, каждый третий россиянин гордится российским цирком. И почти две трети считают, что выступления животных являются неотъемлемой частью традиций циркового искусства.

Cirque du Soleil, кстати, в своем самом первом шоу планировал использовать слонов. Не хватило денег на покупку гигантов. Недостаток превратили в достоинство - мол, первый цирк без животных. Получилось не очень. Канадцы ежегодно несли многомиллионные убытки, а после пандемии компанию из-за больших долгов выкупили кредиторы. Шоу, что называется, на любителя и уж точно не для самых маленьких.

"Мы предполагаем, что до 2028 года будет планомерно проведена работа для того, чтобы у владельцев цирков был некий переходный период, за который владельцы смогут передать животных в зоопарки либо подумать, как их правильно разместить в сафари-парках или где-то еще", - указал Самылин.

Животных предлагают передать в реабилитационные центры и приюты. Но, во-первых, реабилитируют только диких зверей, а не выросших в неволе. А во-вторых, в немногочисленных приютах и без того нет мест, особенно для морских млекопитающих и хищников.

"Цирки сегодня обязаны по закону не только содержать животных, которые выступают, но и животных-пенсионеров, которые уже свое отвыступали и сейчас находятся на заслуженном отдыхе. И я подозреваю, что многие цирки перекрестятся и, если этот закон будет принят, скажут: "Забирайте". А дальше будет просто коллапс", - объяснил депутат Владимир Бурматов.

У Росгосцирка есть свой питомник в Подмосковье. Но места мало. Поэтому три года назад организация подписала соглашение с крымским парком "Тайган". Сюда отправляют лошадей, медведей, обезьян и других животных, которые уже не могут выступать.

"Главное сложность - это чтобы в зоопарках были готовы условия. Например, слоновник построить по бюджетным средствам - это несколько миллионов долларов. Или, например, медведь. Их не берут в зоопарки государственные, потому что медведи живут долго, им нужны очень крепкие вольеры, стоящие многие миллионы рублей, потому что медведь очень сильный, мощный и хитрый хищник", - рассказал Олег Зубков, директор парка львов "Тайган".

Слонихам Магде и Дженни почти 50 лет. Полвека они выступали в европейских и российских цирках, пока не устроили потасовку на сцене в Казани. На этом завершилась их карьера. Но жить слоны могут до 75 лет. В Крыму есть территория, комфортный климат и парк, который может содержать животных. А это на каждого слона - почти 300 килограммов овощей, фруктов, сена и комбикорма в день. Слонам повезло оказаться в крымском парке "Тайган". Правда, перед этим владельцу пришлось сделать огромный вольер размером с футбольное поле и построить им зимний домик. Почти два этажа в высоту, с армированными стенами, водоснабжением и отоплением. Далеко не у каждого зоопарка есть такие средства. Да и не у всех есть желание содержать огромных и хищных животных. Так что в случае принятия закона пушистым артистам придется рассчитывать только на государственную поддержку, в противном случае - им грозит эвтаназия.

С подобной ситуацией уже столкнулись, решая проблему бродячих собак. Дума приняла скандальный законопроект, который разрешил регионам самостоятельно устанавливать правила обращения с бездомными животными. Ожидаемо вместо постройки приютов и реализации программы по сокращению численности с помощью стерилизации ряд субъектов узаконил эвтаназию, в том числе из-за банальной экономии на содержании зверей.

Оппоненты считают, что с цирками идти нужно другим путем.

"Контроль за цирками надо ужесточать, и за последнее время мы приняли уже целый ряд норм в этой части. Мы ввели лицензирование цирков, мы запретили передвижные кочующие цирки-шапито, мы запретили цирки, не имеющие лицензии, мы обязали цирки соответствовать целому талмуду норм и правил содержания животных и их дрессуры, мы ввели штрафы за нарушения в цирках, в том числе при дрессуре. Мы установили даже уголовную и административную ответственность при дрессуре", - говорит Бурматов.

Сегодня порядка 50 стран в том или ином виде отказались от зверей в шоу. Чаще всего закон распространяется только на диких животных. При этом в Испании и Франции наряду с цирковым запретом до сих пор разрешены коррида и фермы с принудительным откормом гусей для производства фуа-гра – их оправдывают культурными обычаями. По сравнению с этим культурные обычаи русского цирка явно гуманнее. Сама идея отказаться от четвероногих на арене правильная, но не проработанная, отмечают законодатели. Запрет в нынешнем виде скорее навредит животным, чем поможет.