Новое лицо Марины Зудиной произвело фурор

Накануне, 17 октября, в театре Моссовета открылся международный фестиваль "Евразия-Кинофест". В честь такого события по ковровой дорожке прошлись именитые режиссеры, сценаристы, актеры. Среди знаменитостей были замечены Елена Захарова, Тигран Кеосаян, Анна Шатилова, Александра Захарова, Юлия Рутберг и многие другие.

Однако особое внимание приглашенных СМИ привлекла вдова Олега Табакова Марина Зудина. Актриса предстала перед камерами в эффектном черном платье в пол, подчеркнувшим все достоинства стройной фигуры. 59-летняя Зудина убрала волосы в высокую прическу, тем самым открыв по максимуму лицо.

В Сети свежие фотографии актрисы произвели фурор. Многие комментаторы восхитились внешностью Зудиной. По их мнению, Марина год от года выглядит моложе. Интернет-пользователи уверены, что гладкая кожа и "лисьи глазки" артистки - результат работы пластического хирурга. Нашлись, впрочем, и такие фанаты, кто счел, что метаморфозы с внешностью идут во вред Зудиной. По их мнению, актриса становится не похожей на себя.