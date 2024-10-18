Путин: Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира

Сегодня, 18 октября, Владимир Путин проводит встречу с с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. В ходе беседы президент заявил, что победить Россию на поле боя невозможно, а российские бойцы в ходе спецоперации сражаются за свои территории.
При этом Путин упомянул, что Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская область являются российскими регионами.
"Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса", - приводит слова Путина РИА Новости.