Продолжается прием заявок на соискание премии "Ключевое слово"

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом народов России" при поддержке Федерального агентства по делам национальностей проводит прием заявок на соискание VIII Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия Российской Федерации "Ключевое слово".

Продлится прием заявок до 15 ноября.

Конкурс проводится по восьми номинациям. Его цель - поддержка и повышение престижа общественных и профессиональных инициатив, направленных на сохранение и развитие языкового многообразия Российской Федерации путем поощрения лучших проектов и практик.

Все подробности можно узнать здесь.