Боярская объяснила, почему оставила Матвеева и детей

Елизавета Боярская редко посещает светские мероприятия и мелькает на премьерах. Однако пропустить фестиваль "Короче" в Калининграде она не могла. Актриса стала членом жюри и очень добросовестно подошла к своей задаче. Однако Елизавете так понравились атмосфера и окружающие ее люди, что она не только смотрела полнометражные фильмы, которые ее позвали судить, но и короткометражные. Она с головой погрузилась в свою работу, оставив семью, актера Максима Матвеева и сыновей Андрея и Григория, заниматься своими делами.

"Максим показывал детям Калининград и окрестности – это его родной город, они всё вокруг посмотрели, приезжали каждый вечер с огромным багажом впечатлений. А я им рассказывала, что я смотрела, какие получила впечатления, поэтому это тоже был важный опыт общения с детьми, семьей, когда мы обменивались тем, кто что видел и познавал", - рассказала Боярская.

Актриса успешно совмещает родительство, замужество и работу. По словам Елизаветы, у нее всегда была такая установка, что ни одна часть ее жизни не должна быть принесенной в жертву чему-то другому.

"Никакая часть моей жизни не должна страдать и я не хочу ничем жертвовать во имя работы или семьи, это неправильно. Не нужно ничем жертвовать, нужно пытаться гармонично выстраивать свою жизнь, чтобы хватало времени на всё", - объяснила актриса "Теленеделе".