"Болезнь обостряется": актриса Климова рассказала о неизлечимом недуге

Маруся Климова прославилась благодаря таким фильмам как "Мылодрама", "Лимитчицы", "Проект “Анна Николаевна", "Карьеристки". Артистка не скрывает, что ради роли готова кардинально меняться: худеть, толстеть, перекрашивать, отрезать или наращивать волосы. Например, чтобы скинуть лишний вес, Климова начинает усиленно заниматься спортом, делает массаж, который может даже оставлять синяки на теле, и, разумеется, следит за питанием. Впрочем, с едой у актрисы особые отношения, потому что у нее неизлечимая болезнь.

"У меня атопический дерматит, поэтому многие продукты вызывают зуд, сыпь", - рассказала Климова lady.mail.ru.

Маруся призналась, что обожает свежеиспеченный хлеб. Она может купить батон и целиком съесть его. А еще актриса не скрывает, что весьма ленива и обожает поспать.