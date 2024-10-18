"Слаба на передок": Гулькина публично приструнила Суханкину

На протяжении трех месяцев Наталия Гулькина судилась со своей бывшей партнершей по группе "Мираж" Маргаритой Суханкиной. Первой не понравились высказывания второй, сделанные в рамках интернет-программы. Гулькина одержала победу и отсудила у Суханкиной 150 тысяч рублей в качестве компенсации. При этом Наталия подчеркнула, что не ради получения финансовой выгоды она ввязалась в судебные разбирательства, а ради того, чтобы человек понимал, "где можно что-то выносить на публику в телешоу, а где — обсуждать, сидя с подружками на кухне".

Наталия надеется, что в следующий раз Маргарита уже будет думать, что можно выносить в публичное пространство, а что - нет. При этом артистка не стала вдаваться в подробные обсуждения, какие именно слова Суханкиной ее задели. Однако не стала и умалчивать их.

"Самое основное, что я "слаба на передок" и что я якобы вообще падкая до мужчин настолько, что у меня чуть ли не весь балет побывал и каждый танцор все моложе и моложе. Ну, это бред полный: я достаточно взрослый человек, и зачем мне все эти сплетни?" - задала риторический вопрос Гулькина в беседе с "МК".