Российские войска активно наступают в зоне спецоперации

Российские военные ведут активное наступление на позиции ВСУ сразу на нескольких участках фронта. На южнодонецком направлении успешно действуют снайперы из Забайкалья.

На задание отправляются группами по три человека - корректировщик, прикрывающий и стрелок. Приближаясь к противнику, снайперы проходят не один километр, а в засаде проводят несколько часов.

По выявленным целям работают быстро и точно, оказывая эффективную поддержку штурмовым группам. Надёжное прикрытие пехоте на переднем крае обеспечивают и экипажи танков Т-72.

Они работают, в основном, с закрытых огневых позиций, используя тактику карусели, не оставляя противнику шанса нанести удар., сообщает "ТВ Центр".