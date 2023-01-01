За ночь над тремя областями России сбиты 16 беспилотников

Минувшей ночью украинский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками три российских региона. Средства ПВО сбили 16 дронов противника над Белгородской, Брянской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны. Мирные жители не пострадали.

В Брянской области из-за детонации одного беспилотника произошёл пожар в нежилом помещении, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму и бить беспилотниками по московскому региону.

Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине. В мае-июне 2023 года Россия нанесла несколько таких ударов, поразив, в частности здание Главного управления разведки в Киеве.