В Минобороны рассказали о подвиге ефрейтора Фёдорова

Новые примеры мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Гвардии рядовой Сергей Гоппе под плотным огнём противника вынес с поля боя девять тяжелораненых военнослужащих, оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в госпиталь. Смелые и решительные действия Сергея позволили спасти жизни российских военнослужащих.

Гвардии ефрейтор Максим Фёдоров во время боевого дежурства прицельным огнём из штатного оружия уничтожил вражеский дрон. Действуя в составе расчёта радиационно-химической и биологической защиты смоделировал ложный район размещения лаборатории. При попытке уничтожить её противник обнаружил себя и был ликвидирован российскими военными, сообщает "ТВ Центр".