Диетолог назвал самые безвредные сладости

Не все знают, что сегодня, 18 октября, отмечается Всемирный день конфет. Его стали справлять 14 лет назад.

Популярный среди отечественных знаменитостей диетолог Маргарита Королева рассказала, какие сладости считаются самыми "безопасными" среди прочих. По мнению специалиста, темный шоколад, натуральный мармелад и зефир не приведут к формированию так называемой "сладкой зависимости".

"Лучше брать шоколад с процентом какао на уровне 75. Вы можете шоколадку разделить на шесть-восемь приемов, есть только ее. На следующий день вам точно не захочется шоколада. Лучше всегда выбирать темный шоколад, он не будет вызывать зависимость. Мармелад тоже можно рассмотреть, а также зефир. Но зефир только натуральный", - рассказала Королева НСН.

Она предупредила, что сладкое в больших количествах особенно опасно для людей с лишним весом. Кроме того, сладости могут привести к сахарному диабету. По словам диетолога, именно сочетание жира и сахара, которое так привлекательно для мозга, и способствует развитию зависимости.