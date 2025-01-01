Названы даты проведения ЕГЭ в 2025 году

Минпросвещения и Рособрнадзор проектом приказа обозначили дни проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году. Согласно ему, досрочный период сдачи ЕГЭ может начаться с конца марта, а основной период планируется провести с 23 мая по 4 июля, причем 3 и 4 июля будут днями пересдач. Резервными днями назначены 14 апреля, 17 апреля, 18 апреля и 21 апреля.

Кроме того, в ходе дополнительного периода 4 сентября будет проведен ЕГЭ по русскому языку, 8 сентября - ЕГЭ по базовой математике, 23 сентября будет резервным днем, сообщает ТАСС.

К слову, Минобрнауки России планирует исключить сдачу ЕГЭ по иностранному языку для ряда специальностей. К ним, в частности, относятся экономика, менеджмент и управление персоналом. Теперь поступающие на данные специальности должны сдавать два обязательных ЕГЭ – русский язык и математика, а также экзамен на выбор вуза - по информатике, истории, обществознанию или географии.