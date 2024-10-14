Дана Борисова: "Боже мой, они спасли мою жизнь!"

Когда-то Дана Борисова считалась одной из самых успешных и красивых ведущих на отечественном телевидении. Но постепенно слава стала проходить, а работа - заканчиваться. В какой-то момент Дана Борисова вообще пропала из виду. Она лишь изредка мелькала на различных светских вечеринках и тусовках.

Несколько лет назад разразился скандал. Мать Даны пришла на шоу Андрея Малахова и на всю страну объявила о том, что у Борисовой алкогольная и наркозависимости, и попросила помощи. В результате благодаря действиям шоумена телеведущую отправили на реабилитацию в Таиланд.

В свежем интервью Дана Борисова призналась, что очень благодарна матери и Андрею Малахову, несмотря на то, что ее личная история была выставлена напоказ всей стране.

"Боже мой, они спасли мою жизнь! Какая-то часть поклонников не может этого принять, кто-то продолжает меня хейтить, но, чисто по моим ощущениям, их меньшинство. Процентов 60 все-таки поддерживают меня в этом решении, благодарны и ценят открытость и правдивость. Тем более, я сама уверена в том, что поступила правильно. Я принесла огромную пользу и тем людям, кто столкнулся с такой ситуацией, и их родным", - убеждена Дана, которая не прячет детали своей реабилитации от общественности.

Справившись с зависимостями, Борисова живет полной жизнью: она не скрывает, что делала пластические операции, чтобы выглядеть лучше, колет известный в шоу-бизнесе препарат для похудения, участвует в различных съемках, а также беспокоится о будущем своей единственной дочери Полины.

Наследница Даны мечтает учиться и жить в Южной Корее, и телеведущая пытается всеми силами помочь реализоваться ее мечте, сообщает Woman hit.