Деньги Виторгана оказались в руках другого человека

Эммануил Виторган счастлив в третьем браке. От супруги Ирины Млодик легендарный артист воспитывает маленьких дочек Этель и Клару. В крошках актер души не чает и старается проводить с ними каждую свободную минуту. Несмотря на почтенный возраст, Виторган продолжает много работать, гастролировать, выступать.

Так, недавно на одном из мероприятий актера спросили о размере его пенсии и устраивает ли она его. Ответ Виторгана оказался неожиданным. Артист признался, что не знает точно, какая у него пенсия, потому что всеми финансовыми вопросами заведует его супруга Ирина. Она полностью взяла на себя управление семейным бюджетом. Впрочем, отметил Виторган, пенсией своей он доволен.

"Я ничего, кроме своей профессии, не знаю", - сообщил актер News.ru.

Ранее в интервью Борису Корчевникову Эммануил Виторган хвастался, что его жена Ирина старается заниматься всеми домашними вопросами и воспитанием дочек. Ей хватает энергии и организовывать различные светские мероприятия в их клубе.

"Ирина все делает за всех. Она удивительная дочь, замечательная супруга, потрясающая мама. Она никогда не позволяет, чтобы я влезал в какие-то частности и говорит, чтобы я занимался своими делами", - рассказал Виторган.